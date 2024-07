Portatile Lenovo (ricondizionato) con i5 e SSD da 512GB a PREZZO BOMBA

Se hai bisogno di un Laptop dalle ottime prestazioni ma non vuoi svenarti allora ciò che fa per te è un prodotto ricondizionato garantito. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello questo portatile Lenovo (ricondizionato) a soli 287,91 euro, invece che 319,90 euro. Questo inserendo il codice sconto COMENUOVO al momento del pagamento.

Già questo fantastico computer ha un ottimo prezzo ma con questo ulteriore sconto del 10% è da prendere all’istante. È sì un prodotto ricondizionato ma in condizioni eccellenti e non vuoi restituire entro 30 giorni senza pagare nulla. Se vuoi un notebook performante a buon prezzo questa di oggi è sicuramente la migliore soluzione.

Portatile Lenovo (ricondizionato) a prezzo shock

Inutile girarci intorno, è il prezzo a fare la differenza in questa offerta, ma non è l’unica cosa interessante. Questo portatile Lenovo (ricondizionato) si presenta con un ottimo display da 14 pollici e risoluzione HD da 1366 x 768 p. Ha una tastiera compatta con trackpad integrato dotato di tasti.

Molte potentissimo processore Intel Core i5 di 8ª generazione con a supporto la bellezza di 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. Potrai quindi archiviare quello che vuoi e avere prestazioni eccellenti. Pesa solo 1,69 kg e gode di webcam integrata, connessione Bluetooth e scheda di rete WiFi e LAN. Inoltre è già dotato di Windows 11 Pro con licenza.

Insomma questa è davvero una bomba, soprattutto a questo prezzo. Quindi non perderla. Vai subito su eBay e acquista il tuo portatile Lenovo (ricondizionato) a soli 287,91 euro, invece che 319,90 euro. Ricordati che per averlo questo prezzo devi inserire il codice sconto COMENUOVO al momento del pagamento. E lo riceverai gratuitamente a casa tua in soli 3 giorni.