Portatile Lenovo con i5, ricondizionato eccellente con garanzia Amazon (-190€)

Vuoi acquistare un notebook che abbia ottime prestazioni ma hai un budget limitato intorno ai 300 euro? Non preoccuparti la soluzione c’è e ora si trova su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello questo portatile Lenovo con i5 a soli 308,99 euro, anziché 499,90 euro. Si tratta di un prodotto ricondizionato in condizioni eccellenti e coperto da garanzia Amazon Renewed.

Dunque se fai presto avrai la possibilità di avvalerti di uno sconto pazzesco del 38% che abbatte il prezzo ti fa risparmiare oltre 190 euro sul totale. Potrei anche pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Questo è un prodotto ispezionato e testato per funzionare esattamente come il nuovo. Inoltre avrai la garanzia di 1 anno intero e una chiavetta USB inclusa.

Portatile Lenovo potentissimo a prezzo accessibile

Avere un laptop con queste caratteristiche a prezzo del genere non è certo una cosa da poco. Solo con il ricondizionato di Amazon Renewed puoi avere questi prezzi. Il portatile Lenovo è dotato di un processore Intel Core i5 e possiede la bellezza di 32 GB di RAM per garantire prestazioni eccezionali.

Monta un SSD da 1 TB e gode di un display da 14 pollici HD perfettamente visibile e una tastiera compatta con tasti silenziosi. È già configurato con Windows 10 e quindi pronto all’uso, con diversi programmi utili come antivirus, Chrome e VLC. Inoltre in regalo troverai una chiavetta USB con impronta digitale.

Stai ancora leggendo? Sappi che non c’è più molto tempo per farlo. Le unità disponibili non sono infinite, quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo portatile Lenovo con i5 a soli 308,99 euro, anziché 499,90 euro. Ricorda che è un produttori condizionato in condizioni eccellenti e coperto da garanzia Amazon Renewed. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.