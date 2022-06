Portatile economico ma SENZA RINUNCE: ad appena 299€ è un regalo

Il portatile Teclast F7 Plus 2 si contraddistingue per specifiche tecniche e costruttive in grado di determinare un altissimo rapporto qualità-prezzo. Lunga autonomia e prestazioni equilibrate lo rendono decisamente consigliato per gli studenti, senza però escludere l’ambito lavorativo.

Un’occasione da cogliere al volo, prima che la promozione termini: completa ora il tuo acquisto su Amazon e, applicando direttamente in pagina il coupon con sconto di 60 euro, potrai acquistare il portatile con poco più di 299 euro.

Portatile Teclast F7 Plus 2 in offerta su Amazon ad un prezzo incredibile

Nella zona frontale troviamo un ampio display con diagonale di 14,1 pollici e risoluzione FullHD, per immagini sempre nitide e colori brillanti. Il portatile monta una velocissima SSD da 256 GB (con possibilità di espansione fino ad 1TB) accompagnata da 8 GB di memoria RAM. Prestazioni degne di nota grazie al contributo del chip Intel.

Ottima la costruzione: il portatile Teclast si distingue per un design molto sottile e per un peso di appena 1,3 kg, a tutto vantaggio della portabilità. Wi-Fi dual-band, Bluetooth 4.2, 2 porte USB, jack da 3,5 mm per cuffie, porta HDMI: insomma, non manca davvero nulla. Al tuo servizio troverai anche il sistema operativo Windows 10, fin da subito pronto all’uso, ed una mega batteria da 38000 mWh.

Fatti guidare dall’istinto, prima che i modelli disponibili finiscano, e porta a casa il tuo nuovo portatile Teclast F7 Plus 2: oltre a pagarlo decisamente meno, lo riceverai in pochi giorni e con consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.