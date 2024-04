Portatile da 15,6" con CPU Intel, 12GB di RAM e SSD da 512GB (-150€)

Hai bisogno di un notebook ma non vuoi spendere tanti soldi? Vorresti il giusto compromesso tra prezzo e qualità? Allora sei nel posto giusto. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il portatile Teclast F16 Plus a soli 239,98 euro, invece che 389,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi pagina.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso del 26% più un ulteriore sconto di 50 euro, per un risparmio totale di ben 150 euro dal prezzo originale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Portatile potente a un ottimo prezzo

Nonostante il prezzo non sia altissimo questo computer portatile offre ottime prestazioni. Monta un processore Intel Celeron N410 con 12 GB di RAM e un SSD da 512 GB. Potrai tranquillamente usare tutti i programmi di ufficio come Word, Excel, PowerPoint e tanto altro.

Ha un ottimo display da 15,6 pollici FHD con risoluzione 1920 x 1080 P e una tastiera retroilluminata con tasti sensibili e un touch pad bello grande. Possiede un corpo robusto del peso di soli 1,68 kg e sottile appena 7 mm. Grazie a una batteria da 38000 mWh è in grado di durare a lungo e si ricarica in fretta. Inoltre è dotato di ingressi USB, HDMI e slot per scheda microSD.

A questo prezzo è un vero affare. Dunque prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo portatile Teclast F16 Plus a soli 239,98 euro, invece che 389,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.