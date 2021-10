Portati a casa questo tablet Huawei con soli 130€: prezzo BOMBA

Se sei alla ricerca di un tablet da affiancare alla tua vita frenetica, con Hauwei MediaPad T5 risolvi i tuoi problemi a prezzo minimo. Grazie alla promozione in corso su Amazon diventa tuo a soli 128,45€, un vero e proprio affare. Infatti risparmi circa ottanta euro sul prezzo di listino, il che è ottimo.

Che fai, non lo compri? Lo paghi persino con finanziamento se vuoi e con le spedizioni Prime garantite lo ricevi in quattro e quattr'otto.

Huawei MediaPad T5: tutto quello che devi sapere su questo tablet

Huawei MediaPad T5 è un tablet semplicissimo eppure è un ottimo compagno. Utile se lo vuoi da affiancare al tuo smartphone per svago e piccole funzioni, ti mette a disposizione tutto ciò di cui hai bisogno. Ha delle dimensioni compatte che te lo fanno portare ovunque vai senza mai doverti preoccupare che nello zaino o nella borsa non ci entra.

Nonostante non occupi spazio, non ti fa mancare un ampio display da 10.1 pollici con risoluzione 1080 pixel. Infatti puoi non solo scorrere tra le tue applicazioni in modo agevole ma anche guardare contenuti in streaming in un qualità elevata.

A supportare le tue mosse c'è un processore Octa Core a cui vengono abbinati 2 GB di RAM e 32 GB di memoria che se vuoi espandi mediante una semplicissima MicroSD così salvi tutti i file che vuoi. Inoltre non mancano all'appello né una fotocamera frontale né una fotocamera posteriore.

Stai ancora aspettando? Sappi che la batteria dura ore e ore senza problemi così da non obbligarti ad avere il caricatore sempre con te.

Approfitta subito della promozione e rendi tuo questo tablet Huawei MediaPad T5 tuo. Lo acquisti su Amazon a soli 128.45€. Lo ordini e lo ricevi a casa in uno o due giorni se possiedi un abbonamento Prime.