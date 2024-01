Portapenne o puzzle? Super Mario UNISCE i due in modo UNICO (7€)

Un regalo unico e soprattutto che verrà ben apprezzato. Hai bisogno di un portapenne e ne vuoi uno del tutto originale? Beh, opta per questo che è anche un puzzle 3D di Super Mario e spunta tutte le richieste del tuo pensiero più stravagante e pazzo.

Su Amazon hai l’occasione di toglierti questo sassolino dalla scarpa. Con lo sconto in corso paghi il prodotto soli 6,99€. Fossi in te mi collegherei al volo e non me lo perderei per nessuna ragione.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Portapenne e Puzzle: il 2 in 1 di Super Mario che non sapevi di volere

È carino, simpatico e soprattutto utile perché se ami i puzzle sai che sono creativi e sono un bell’esercizio per la mente però sono anche un po’ poco pratici se poi non ti piace appenderli e finisci con il rimetterli nelle scatole per anni e anni.

In questo caso non solo ti diverti a farlo o a farlo fare ai più piccoli ma poi lo puoi sfruttare nel vero senso della parola dal momento che è un portapenne. Carino, colorato e diverso dal solito.

Nella scatola trovi tutto quello di cui hai bisogno e anche le istruzioni per il montaggio… Tranquillo, è adatta dai 6 anni in poi quindi non è nulla di complicato visto che i pezzi sono anche numerati. La cosa bella? Non ha bisogno di alcun tipo di colla per non creare alcun problema.

Cosa aspetti? Approfitta al volo dello sconto su Amazon per acquistare questo portapenne + puzzle 3D di Super Mario a soli 6,99€. Ti avverto, si tratta di un’offerta a tempo quindi approfittane il primo possibile.

