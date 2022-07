Portafoglio nuovo? Occhio all'offerta Amazon, con protezione RFID

Offerta interessante da Amazon per il suo portafoglio con protezione RFID per uomo e donna. Realizzato in 100% vera pelle bovina, il portafoglio te lo porti a casa con 16,14€, a cui aggiungere un ulteriore sconto del 10% applicando l’apposito coupon prima dell’acquisto. In totale pagherai poco più di 14€. Si tratta di un’offerta lampo, ti consigliamo dunque di approfittarne.

Portafoglio con protezione RFID in vera pelle: anti-truffa ed elegante

Come detto in apertura, questo portafoglio è realizzato in 100% vera pelle bovina: una scelta che gli conferisce eleganza e solidità. Il prodotto è dotato di 1 portamonete, 2 scomparti per le banconote, 5 scomparti per le carte di credito, 2 per i documenti, 2 finestrelle e 1 linguetta di sicurezza interna che ti permette di proteggere e conservare tutto in un unico posto.

Funzione principe è la protezione RFID: in questo modo viene impedita la lettura delle tue carte di credito da parte di malintenzionati terzi, mettendoti al riparo da qualsiasi possibile truffa. Dal design super piatto, con una dimensione complessiva di circa 12 x 10 x 2,5 cm, il portafoglio lo porti con te sia nella tasca posteriore che in quella anteriore, lasciandoti spazio sufficiente per altri oggetti.

Ideale anche come regalo, ha un design unisex che si adatta perfettamente a uomini e donne. Approfitta quindi del doppio sconto e acquista il portafoglio con protezione RFID di Amazon Brand a poco più di 14€. Occasione da non perdere disponibile solo per qualche ora.

