Portafoglio da uomo con protezione RFID in magnifico DOPPIO SCONTO

Amazon offre un doppio sconto magnifico su questo portafoglio da uomo con tecnologia RFID che blocca i tentativi di furto delle carte di credito. Applicando il coupon sconto che trovi in pagina, insieme al codice promozionale che trovi subito sotto, puoi pagarlo infatti soltanto 9,49 euro invece di 19,99. Un prezzo ridicolo per un portafoglio comodo, slim e ricco di scomparti.

Portafoglio con protezione RFID: una chicca a questo prezzo

Questo portafoglio si presenta con dimensioni compatte di 11,4 x 9 x 2 cm diventando così un compagno elegante e discreto che può contenere tutto ciò di cui hai bisogno. Rivestito in pelle di alta qualità, offre 10 scomparti per carte di credito, 2 finestre trasparenti per le carte d’identità e 2 scomparti per banconote.

Una caratteristica essenziale è la tecnologia avanzata di blocco RFID. Il composto metallico unico è in grado di neutralizzare i segnali RFID di 13,56 MHz o superiori, proteggendo così le tue informazioni personali da scansioni non autorizzate.

Oltre a questo c’è anche un sinonimo di qualità e durabilità: il portafoglio è realizzato con cura artigianale e attenzione ai dettagli, utilizzando pelle morbida e resistente con una grana raffinata per assicurare una costruzione solida che duri nel tempo. Applica il coupon e il codice promozionale che trovi in pagina e pagalo soltanto 9,49 euro.

