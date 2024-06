Portafoglio con protezione RFID: denaro al SICURO con soli 21€

Il portafoglio da uomo con protezione RFID che ti consigliamo oggi è un perfetto mix di eleganza e sicurezza. Un accessorio completo e versatile, grazie a cui sistemare al meglio banconote e contanti: una scelta che dovresti seriamente valutare per scongiurare il rischio che le tue carte vengano clonate.

Sfrutta l’occasione e fai il tuo acquisto oggi stesso su Amazon con uno sconto pazzesco del 45%: bastano 21 euro, invece di 39 euro, per assicurarti questo eccezionale portafoglio con protezione RFID.

Portafoglio con protezione RFID a prezzo stracciato

Il portafoglio Unoseks si distingue per la sua forma ergonomica e compatta, che lo rende comodissimo da inserire nella tasca dei pantaloni o in borsa. Con dimensioni di 10 x 7,5 x 2 cm ed un peso che si limita ad appena 120 g, è ottimo per chi è sempre in movimento. Grazie all’avanzata tecnologia RFID, il portafoglio Unoseks protegge le carte da scansioni non autorizzate, assicurando la massima privacy. I numerosi scomparti interni permettono di organizzare fino a 14 carte, contanti e documenti, così da rendere tutto accessibile in un attimo.

Restano pochi modelli disponibili, per cui metti nel carrello oggi stesso il tuo portafoglio con protezione RFID ed otterrai un risparmio di oltre 18 euro, ricevendolo a casa in breve tempo.