Portafogli ultra slim super premium con ANTIFURTO RFID: 11€ su Amazon (-54%)

Un bellissimo portafogli ultra slim con design premium di tipo rigido e sistema di antifurto con tecnologia di blocco RFID. Oltre alle banconote, potrai inserire le tue tessere e non dovrai temere che un qualsiasi malintenzionato possa effettuare una scansione contactless senza che tu te ne accorga. Infatti, quando le tessere sono all’interno, saranno praticamente schermate e sarà impossibile scansionarle.

Bellissimo esteticamente e costruito con materiali di alta qualità, questo spettacolare prodotto è in sconto del 54% su Amazon adesso. Disponibile in diversi colori, basta completare l’ordine al volo per approfittarne. Lo ricevi con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Un’estetica unica nel suo genere. Elegante e super premium, questo prodotto ti permetterà di avere le tue tessere sempre al sicuro. Ovviamente, al suo interno potrai inserire anche le tue banconote. In dotazione, anche una pratica clip per attaccarlo dove preferisci.

Grazie alla struttura robusta, e alla tecnologia di blocco RFID, questo portafogli sarà non solo un valido sistema di antifurto, ma anche una soluzione robusta, che non si romperà dopo poco tempo. Approfitta adesso dello sconto del 54% e portalo a casa a 11€ circa appena: basta completare l’ordine al volo per approfittarne. Lo ricevi con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

