Portafogli RFID in carbonio a prezzo SHOCK: 12 euro, fai presto

Devo confessartelo, un portafogli con schermatura RFID così economico non mi era mai capitato di vedere. Questo in promozione su Amazon è persino uno dei migliori e se spunti il coupon in pagina lo paghi appena 12,59€. Promozione sconvolgente? Puoi dirlo forte per questo se sei interessato ti suggerisco di fare in fretta, ai prezzi di Amazon piace cambiare come alle scale di Hogwarts.

Le spedizioni sono ovviamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime.

Portafogli RFID: la sicurezza ce l'hai a portata di tasca

Un portafogli come questo non ha niente da nasconderti. Sottile e di design, non ti fare strane idee: può contenere di tutto e di più. Infatti ti avviso già da ora: è un porta carte, porta documenti, porta monete e porta banconote.

È completamente realizzato in fibra di carbonio che replica un po' lo stile dalla pelle ma aggiunge caratteristiche come durabilità e robustezza per acquistare il portafogli oggi ed averlo anche tra vent'anni. Il tocco di brio viene dato dalle cuciture interne arancioni senza ombra di dubbio originali.

Ma veniamo al dunque. Per cosa sta “RFID”? Sicuramente te lo sarai chiesto. Beh ti dico subito che si tratta di una tecnologia di schermatura che impedisce ai dati delle tue carte di essere prelevati senza consenso. Un po' come uno scudo che ti tutela a 360° ma soprattutto evita che possano essere azionati pagamenti indesiderati, ad esempio. Come si usa? Tu non devi fare nulla, è questo il bello! È incorporata nel portafogli e funziona sempre e comunque.

Visto che si tratta sempre di un prodottino molto ambito, sappi che arriva a casa con una confezione regalo incorporata così se deve essere un regalo, lo hai già pronto.

Acquista subito il tuo portafogli RFID su Amazon spuntando il coupon: approfitti di due sconti che te lo fanno pagare soltanto 12€, un vero regalo.