L'iniziativa Porta un amico in Kena che offre vantaggi sia ai nuovi clienti che ai già clienti è stata prorogata fino al giorno 1 Luglio 2021.

Porta un amico in Kena: come funziona?

La promozione offre 5 euro in omaggio per chi passa all'operatore virtuale d i con una delle offerte disponibili online e nei negozi. Le tariffe comprese con questa iniziative sono le seguenti:

Kena 7,99: la prima offerta telefonica è disponibile solamente per nuove numerazioni ed offre 50 Giga di traffico dati con minuti e SMS illimitati. Il tutto compreso a soli 7,99 euro al mese .

la prima offerta telefonica è disponibile solamente per nuove numerazioni ed offre di traffico dati con minuti e SMS illimitati. Il tutto compreso a soli . Kena 9,99: la seconda promo è attivabile sia provenendo da Iliad , Fastweb, ho.mobile , Poste Mobile, Coop Voce, Lyca Mobile, Tiscali ed altri MVNO ma anche richiedendo un nuovo numero con Kena Mobile. La promo in questione gode di 100 Giga di internet in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload con minuti e SMS sempre senza limiti a 9,99 euro mensili .

la seconda promo è attivabile sia provenendo da , Fastweb, , Poste Mobile, Coop Voce, Lyca Mobile, ed altri MVNO ma anche richiedendo un nuovo numero con Kena Mobile. La promo in questione gode di di internet in 4G fino a in e 30 Mbps in upload con minuti e SMS sempre senza limiti a . Kena 12,99: la terza e ultima promozione è dedicata a chi decide di portare il proprio numero dagli operatori TIM, Vodafone, WINDTRE e dai virtuali non inclusi nella tariffa a meno di 10 euro al mese. La Kena 12,99 mette a disposizione 70 Giga di traffico dati alla stessa velocità della Kena 9,99, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e SMS sempre senza limiti. Tutto questo a 12,99 euro ogni mese.

Come già spiegato, entrambi i clienti che usufruiscono dell'iniziativa Porta un amico in Kena riceveranno 5 euro. Inoltre, è possibile arrivare ad ottenere fino ad un massimo di 50 euro con 10 amici portati a Kena. Per maggiori informazioni in merito a tale promozione è disponibile il seguente link.

Costi ed altro

L'unica delle tre tariffe che comprende il contributo iniziale è quella a 7,99€ al mese. Qui, infatti, il costo di attivazione è pari a 4,99 euro una tantum, mentre, per le altre due è completamente grautito.

