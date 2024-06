Porta la pizzeria nella tua cucina per soli 73€ grazie a questo FORNO!

Stanco di pizze cotte male e di cucine sporche? Con il forno G3 Ferrari Pizza Express Delizia, cucinare una pizza perfetta come in pizzeria non è mai stato così facile! E ora, grazie allo sconto del 33% su Amazon, puoi portare questo fantastico forno a casa tua a un prezzo imperdibile di soli 73,99€!

Tutte le caratteristiche del forno

Nonostante le sue dimensioni, il forno in questione integra una tecnologia innovativa con due resistenze posizionate sopra e sotto la pietra refrattaria, assicurando una cottura uniforme e rapida della pizza, che può essere pronta in soli 5 minuti. Questa tecnologia simula la cottura di un forno a legna, raggiungendo temperature elevate che permettono di ottenere una pizza con una crosta croccante e un impasto morbido.

Un altro aspetto distintivo del forno Delizia è la pietra refrattaria di alta qualità da 31 cm, che garantisce una distribuzione uniforme del calore e favorisce una cottura ottimale della pizza. La resistenza circolare superiore assicura che anche i bordi della pizza siano cotti in modo uniforme, evitando quei fastidiosi punti meno cotti.

Costruito con materiali resistenti e duraturi, questo forno è pensato per durare nel tempo, mantenendo sempre alte le prestazioni, rappresentando l’apice di oltre 50 anni di esperienza e innovazione di G3 Ferrari, un marchio italiano leader nel settore degli elettrodomestici.

E per chi ama sperimentare in cucina, il forno viene fornito con un ricettario completo che include oltre 100 ricette, permettendoti di preparare pizze di ogni tipo, dalle classiche alle più creative.

Sforna pizze a go-go grazie al forno G3 Ferrari Pizza Express Delizia, scontato a soli 73,99€, anziché i classici 109,90€ di listino!