Porta il cinema a casa con la smart TV Samsung 4K 43”: sconto PAZZO

Tornano le offerte pazze di eBay per il mondo delle smart TV e quest’oggi il modello Samsung 4K da 43” è in sconto del 30% raggiungendo così il prezzo più economico di sempre.

Ad appena 299€, infatti, hai la possibilità di ricevere a casa una smart TV in grado di soddisfare tutte le tue esigenze per trasportarti al cinema ogni giorno ma direttamente dal divano di casa; inoltre, se scegli di acquistarla tramite PayPal, puoi pagarla in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

Porta il cinema a casa con la smart TV Samsung 4K da 43” in offerta con il 30% di sconto

La smart TV 4K del colosso sudcoreano dispone di un bellissimo display Ultra HD 4K per darti l’impressione di essere sempre al centro della scena: i colori sono perfettamente bilanciati, i neri carichi e profondi e i bianchi brillanti mettono sempre in risalto i dettagli più importanti.

Dotata di un design di alto livello con cornici super ottimizzate e una bella base di appoggio, la smart TV di Samsung è il centro multimediale della casa grazie al pieno supporto ad Amazon Alexa e Google Assistant per controllare tutti i device della smart home.

Regalati il meglio del cinema e un’esperienza visiva di alto livello con la bellissima smart TV Samsung 4K da 43”, solo per pochissimo tempo in offerta su eBay con il 30% di sconto. Mettila subito nel carrello per riceverla a casa in pochissimo tempo; ricorda, infine, che con PayPal puoi acquistarla in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

