Un bel porta carte intelligente è un acquisto interessante, sia per sé che come eventuale regalo. Quello prodotto da SLim è totalmente made in Italy e in più è in promozione su Amazon: lo paghi solamente 28,89€. Approfittando del ribasso del 15% risparmi qualcosina all'istante.

Le spedizioni sono rapidissime e gratuite in tutta Italia.

Porta carte a prova di furto: in ogni senso

Con l'avanzamento delle tecnologie trovarsi con più conti correnti e mille carte nel portafogli è diventato un luogo comune. Se però acquisti un porta carte appositamente studiato per tenerti al sicuro, la tua vita prende una svolta. Il modello di SLim non solo è sicurissimo, ma è finanche made in Italy e realizzato con materiali di qualità.

Con il suo design ti permette di conservare fino a 11 carte di credito o tessere in generale al suo interno, con tanto di spazio per portarsi dietro qualche banconota. In poche parole con un gioiellino del genere non solo recuperi spazio e abbandoni i portafogli più abbondanti, ma te lo porti in giro non avvertendolo nemmeno.

È super leggero, slim e lo infili in qualunque tasca. Ha una cassa in alluminio che tiene tutto in ordine, non fa cadere le tessere, con un semplice tasto te le espone tutte quante in ordine così da non impazzire e in più ha una schermature contro le tecnologie di clonazione.

Il design in ecopelle gli dona una marcia in più e lo rende perfetto sia per uomini che donne.

Dopo aver letto questo sei interessato? Acquista subito il tuo porta carte intelligente su Amazon a soli 28,89€. Se sei membro Prime lo ricevi in sole 24 ore a casa. Se invece sei cliente standard, lo ricevi gratuitamente se opti per le consegne nei punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

