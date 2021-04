Hai voglia di acquistare uno smartwatch? Quello prodotto da Popglory è in offerta su Amazon a soli 25,50€. Il prezzo di listino è reso economico da un coupon del 15%. Le spedizioni, inoltre, sono gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Ricorda: spunta la casella del coupon per ottenere lo sconto in carrello.

Popglory: lo smartwatch economico ma ricco di funzionalità

Il design semplice e lineare rende lo smartwatch Popglory elegante e raffinato. In questa sua versione con cinturino rosa si adatta perfettamente ai polsi femminili regalando un tocco di più ad ogni outfit.

La cassa quadrata e leggermente stondata agli angoli contiene un display da 1.3 pollici che consente una visione delle informazioni ottimizzata. Il pannello è ovviamente touchscreen e a colori. Sono presenti anche sei livelli differenti di luminosità per adattarla a proprio piacimento.

I vari sensori integrati al suo interno analizzano diversi parametri del benessere. Il cardiofrequenzimetro consente di avere dati in tempo reale sulla salute cardiaca così come sul sonno.

Per quanto riguarda le modalità sportive, queste sono otto e variano dalla camminata al calcio. Attraverso le analisi delle performance è sempre possibile ricavare dati come i passi percorsi, le calorie bruciate e così via.

Degne di note sono poi le smart notification che consentono di osservare ciò che succede sullo smartphone senza doverlo utilizzare fisicamente.

Il wearable è infine impermeabile grazie alla certificazione IP67.

Puoi acquistare lo smartwatch Popglory a soli 24,50€ su Amazon nella colorazione rosa.

Smartwatch