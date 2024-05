Polaroid Go Generation 2 in super offerta: maxi-sconto del 36%

La Polaroid Go Generation 2 è la fotocamera istantanea più piccola al mondo. Con dimensioni di 105 x 84 x 62 mm e un peso di circa 239 grammi, è estremamente compatta e facilmente trasportabile – oltre che, oggettivamente, un gadget bellissimo. Oggi è in forte sconto su Amazon: con lo sconto del 36%, la paghi appena 63,99€.

Il principale miglioramento del modello Gen 2 rispetto alla versione originale è la qualità delle immagini. La nuova Polaroid Go vanta un’apertura più ampia, che varia da f/9 a f/42 rispetto ai precedenti f/12 a f/56, consentendo di catturare immagini più luminose. Inoltre, la velocità dell’otturatore è stata aumentata a 1/300 di secondo, rispetto ai 1/125 della prima generazione, migliorando le capacità di scatto in condizioni di movimento e bassa luminosità​.

Nonostante i miglioramenti, la fotocamera mantiene la sua semplicità di utilizzo. La lente fissa da 51,1 mm e il mirino ottico con specchio per selfie permettono di scattare con facilità, mentre il pulsante per il flash può essere utilizzato anche per attivare l’autoscatto o la modalità a doppia esposizione. La batteria interna ricaricabile tramite USB-C offre una buona durata, capace di supportare fino a 15 pacchetti di pellicola con una singola carica​.

In generale, la Polaroid Go Generation 2 è una scelta eccellente per chi cerca una fotocamera istantanea portatile e divertente. Un gadget fenomenale per stupire gli amici e conservare i tuoi momenti più importanti per sempre. Non perdere questa super offerta e acquistala risparmiando!