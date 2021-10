Polaroid 9010 OneStep+: scatti la foto e la stampi INSTANT (-18%)

Creare magici ricordi è un istante se nelle tue mani vanti una magnifica Polaroid 9010 OneStep+. Cos'è? Ovviamente una macchinetta fotografica che scatta e stampa nel giro di pochissimi secondi. Praticamente è come i vecchi dispositivi e te la puoi portare dietro come ti pare e piace. In promozione su Amazon la fai diventare tua a soli 131,88€, in altre parole con un ribasso del 18%. Che fai, non ne approfitti?

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia così la ricevi subito e senza dover aspettare giorni e giorni.

Polaroid 9010 OneStep+: il potenziale di questa macchinetta

Le Polaroid le conoscerai di sicuro: anche se non appartengono alla tua generazione non puoi non sapere di cosa si tratta. Questa macchinetta in promozione su Amazon è un vero portento perché integra al suo interno sia il fascino del vintage che delle nuovissime e perfette tecnologie con cui puoi scattare foto all'ultimo grido.

Non hai bisogno di alcun tipo di batteria perché è completamente ricaricabile, infatti in confezione trovi lo specifico cavo. Inoltre ti informo che su smartphone puoi scaricare l'applicazione gratuitamente per modificare gli scatti e condividerli dove e quando vuoi.

Insomma, le possibilità sono veramente molte grazie all'otturatore che imposti come meglio credi.

Cosa stai aspettando? Acquista subito la tua Polaroid 9010 OneStep+ su Amazon a soli 131,88€. La ordini e la ricevi a casa in appena qualche giorno senza alcun costo di spedizione.

Se vuoi puoi pagarlo anche con finanziamento, per questa opzione non ti basta che scegliere “Cofidis” nelle modalità di pagamento e il gioco è fatto.