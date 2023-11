Polar Pacer Pro: smartwatch incredibile a un prezzo IMBATTIBILE

Siete alla ricerca di un ottimo smartwatch e non siete disposti ad accettare compromessi pur di averlo di ottima qualità? Su Amazon potreste approfittare della promozione attiva sul bellissimo Polar Pacer Pro il cui prezzo di listino di 329,90 euro scende a quota 206,99 euro, nonché il suo nuovo minimo storico frutto di uno sconto del 37%.

Polar Pacer Pro: lo smartwatch ideale per gli sportivi

Polar Pacer Pro è un running watch che offre tutte le funzioni utili per chi vuole iniziare a correre: tempo, andatura, distanza, lap, GPS, monitoraggio della frequenza cardiaca dal polso, funzioni per l’allenamento, sonno e recupero. Monta anche un barometro e un processore iperveloce ad alte prestazioni. Potenti funzionalità di allenamento per oltre 150 sport: accedete a un’ampia gamma di funzionalità per monitorare, analizzare e migliorare il vostro allenamento e le vostre prestazioni in qualsiasi sport (palestra indoor o ciclismo, nuoto, fitness, escursionismo).

Il nuovo design dell’antenna GPS monitora ogni movimento con maggiore precisione, fino a un massimo di 100 ore di allenamento. Infine il display luminoso garantisce una leggibilità ottimale in qualsiasi condizione così che possiate visualizzare chiaramente le vostre statistiche grazie al display a colori riflettente MIP (memoria in pixel) e lo schermo Corning Gorilla Glass 3.0 ultrasottile.

Insomma, il Polar Pacer Pro è uno smartwatch di altissima qualità

