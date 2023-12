Polar Pacer, che prezzo! Su Amazon oggi lo paghi meno di 130€

Il Polar Pacer è un running watch concepito per gli appassionati della corsa: attualmente è in offerta con uno sconto del 16% su Amazon al prezzo di 129,00€, anziché 154,41€. Questo dispositivo offre una vasta gamma di funzionalità, rendendolo un compagno ideale per chi desidera monitorare e migliorare le proprie prestazioni durante l’allenamento.

Tra le caratteristiche di rilievo del Polar Pacer, emerge la sua capacità di misurare le metriche di base per la corsa, inclusi tempo, andatura, distanza, lap e l’impiego del GPS per tracciare in modo preciso l’itinerario seguito durante l’allenamento. Il dispositivo è inoltre dotato di un cardiofrequenzimetro integrato che consente il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca direttamente dal polso.

Una delle peculiarità che distingue il Polar Pacer è la presenza di funzioni specifiche per l’allenamento e il recupero. Grazie a una guida personalizzata e al feedback accurato sullo sforzo e il carico cardiaco a breve e lungo termine, il dispositivo fornisce indicazioni utili per ottimizzare la propria routine di allenamento.

La precisione del GPS è un altro punto di forza di questo running watch, garantendo un tracciamento affidabile di ogni tratto e curva percorso. Il display MIP (memory-in-pixel) ad alto contrasto riflette i colori in modo da assicurare la massima leggibilità dei dati in qualsiasi condizione di luce.

Il Polar Pacer è ulteriormente caratterizzato da un processore ad alta velocità e da un design sottile e leggero, che offre non solo un comfort elevato durante l’uso, ma anche una navigazione intuitiva e una ricarica estremamente rapida.

Che tu sia un principiante o un maratoneta esperto poco cambia: il Polar Pacer offre una suite di servizi e funzionalità avanzate per la corsa di tutto rispetto. Non farti scappare questa offerta e acquistalo oggi risparmiando!

