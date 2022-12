Pokémon Violetto a 46€ su Amazon: REGALO di Natale last-minute

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta davvero strepitosa; parliamo del videogioco next-game di GameFreak, Pokémon Violetto. Oggi è in sconto a soli 45,98€ con spese di spedizione incluse. È un’ottima occasione per chi vuole provare la nona generazione che si svolge nella nuova regione di Paldea. Noi abbiamo selezionato Violetto, ma Scarlatto ha lo stesso prezzo.

Certo, arriverà il 28 o il 29 dicembre (a seconda di voi abitate), ma con un costo così vantaggioso non possiamo non passare sopra questo piccolo particolare. L’attesa vale il gioco, ve lo possiamo garantire.

Pokémon Violetto: il nuovo gioco dei Pokémon in offerta

Segnaliamo che c’è la possibilità di restituire gratuitamente il prodotto entro il 31 gennaio 2023 e si ha diritto alla consegna gratuita e celere con il servizio di Prime.

Vi parliamo ora di questi fantastici giochi: Violetto e Scarlatto sono gli ultimi videogame del franchiste più famoso di sempre che esiste da oltre 25 anni e che ha conquistato generazioni di bambini, ragazzi, adulti provenienti da tutto il mondo.

Sono i primi titoli open-world della serie che consentono agli utenti di esplorare l’intero paesaggio senza limiti e in totale libertà; città, natura, ambienti rocciosi, luoghi magici e futuristici e non solo. Inoltre, avrete possibilità di osservare i Pokèmon da qualsiasi angolazione: in cielo, in mare, nelle strade, ovunque, il tutto a bordo di uno dei due leggendari (differiscono in base alla copia che sceglierete). Vi basterà iniziare il gioco e scegliere il vostro primo starter fra Sprigatito, Fuecoco e Quaxly.

Il gioco assicura ore ed ore di divertimento con tre modalità differenti e in più avrete possibilità di giocare in cooperazione con i vostri amici. A 45,98€ è il miglior prodotto a tema Pokémon di nuova generazione che potreste comprare oggi su Amazon. A questo prezzo non si è mai visto, siate veloci.

