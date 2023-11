Pokémon Let's Go Pikachu: il Must Have per la tua collezione

Adesso ti parleremo di un videogame che, se sei cresciuto negli anni ’90, non puoi non ricordare con affetto e nostalgia. Si chiama Pokémon Let’s Go Pikachu ed è il remake del famigerato “Pokémon Giallo”. Potrai esplorare la regione di Kanto insieme al tuo fedele compagno roditore e vivrai avventure che ti porteranno a sfidare la Lega Pokémon e ad incontrare leggende come MewTwo, Articulo, Zapdos e Moltres. Questo capolavoro per Nintendo Switch si trova su Amazon al prezzo speciale di 60,98€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciartelo sfuggire e fallo tuo adesso prima che sia troppo tardi.

Come detto, Pokémon Let’s Go Pikachu ti riporterà nella regione di Kanto, la patria di Ashe Ketchum, il noto protagonista dell’anime più famoso della storia. Rivivrai l’emozione del tuo primo viaggio, incontrando Pokémon iconici come Charmander, Bulbasaur e, naturalmente, Pikachu, il tuo fedele compagno di avventure.

In questo gioco, il legame con il tuo Pikachu è essenziale: dovrai interagire con lui, coccolarlo e vivere un’esperienza più intensa che mai. Volendo, potrai giocare a questo titolo con un amico grazie alla modalità cooperativa. Catturerete Pokémon insieme e affronterete allenatori in doppio.

Grazie alla potenza della Nintendo Switch, il videogame vanta una grafica eccezionale. I Pokémon sono resi in modo vivido e dettagliato, mentre gli scenari di Kanto sono pieni di colori e dettagli che ti faranno sentire parte di questo mondo magico.

Questo è un vero plus: il sistema di cattura è stato rivoluzionato in Pokémon Let's Go Pikachu, ed è stato ispirato a quello di Pokémon GO. Utilizzando il tuo Joy-Con per lanciare Poké Ball, potrai catturare Pokémon in un modo più coinvolgente che mai.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.