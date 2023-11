Pokémon Leggende Arceus: il gioco più innovativo a meno di 60€ su Amazon

Adesso vi parleremo di un capitolo della saga di Pokémon semplicemente innovativo; è il primo (ed unico, attualmente) prodotto del franchise di Game Freak ad essere ambientato nel passato. Si chiama “Pokémon Leggende Arceus” ed è un’esperienza unica nella serie, poiché , come detto, vi porterà indietro nel tempo nell’era antica di Sinnoh. In questo mondo antico, i Pokémon e gli esseri umani coesistono in un rapporto più stretto, e l’interazione tra le specie è diversa da tutto ciò che hai visto prima. Prima di addentrarci nella disamina completa del videogame, vi segnaliamo che su Amazon costa solo 58,69€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire.

Pokémon Leggende Arceus: il gioco più originale della serie

Dobbiamo dirvi in primo luogo, che la storia vi vedrà coinvolti in una missione volta alla creazione del primo Pokédex della regione di Sinnoh, esplorando terre inesplorate e incontrando Pokémon mai visti prima in una vasta regione selvaggia. Troviamo qui una grafica mozzafiato che cattura perfettamente l’atmosfera dell’era antica. Il mondo (interamente esplorabile, infatti è un open world) è reso con dettagli eccezionali, dai paesaggi collinari alle foreste lussureggianti. Anche i Pokémon sono ben animati e rappresentati in uno stile che si adatta perfettamente all’ambientazione.

Una delle innovazioni principali di questo capitolo della saga è il nuovo sistema di cattura dei Pokémon. Invece di sfidarli in battaglia prima di catturarli, ora potrete avvicinarvi lanciando direttamente le Poké Ball. Inoltre, sono presenti tante missioni di ricerca e raccolta, che servono per creare connessione più stretta tra i Pokémon e voi allenatori.

Esplorare la vasta regione selvaggia di “Pokémon Leggende Arceus” è un’esperienza avventurosa che vi permetterà di scoprire segreti, risolvere enigmi e incontrare una varietà di Pokémon selvatici. Questo è un titolo rivoluzionario che noi vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire; lo pagherete solo 58,69€, spese di spedizione incluse.

