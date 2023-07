Pokémon Leggende Arceus: il capitolo più originale della serie, fallo tuo ADESSO

Pokémon Leggende Arceus è un ambizioso titolo di ruolo di azione sviluppato da Game Freak e pubblicato da The Pokémon Company e Nintendo. Questo capitolo è approdato sul mercato nel mese di gennaio dello scorso anno e ha saputo conquistare i fan di lunga data e le nuove generazioni grazie alla sua struttura che consente di esplorare una versione antica della regione di Sinnoh, ricca di mistero e scoperta. Con un approccio innovativo alla serie, Leggende Arceus gode di un’esperienza di gioco senza precedenti, che combina esplorazione, cattura di Pokémon e azione in un vasto open world dai toni classicheggianti. La versione digitale costa 59,99€ ed è subito pronta al download; non appena l’avrete comprata, potrete scaricarla e iniziare a giocare senza attese.

Pokémon Leggende Arceus: un leggendario ritorno a Sinnoh

La regione di Sinnoh è amata dai fan della serie Pokémon fin dai suoi primi giochi, Pokémon Diamante e Perla. Con questa nuova avventura però, gli utenti saranno tenuti a viaggiare indietro nel tempo, tornando all’Era Antica. Questa versione primitiva vanta un’ambientazione unica e unica, lontana dalle moderne città e infrastrutture.

Una delle caratteristiche più innovative di Leggende Arceus è la sua natura open-world. Mentre i giochi tradizionali della serie hanno sempre offerto un’avventura lineare e strutturata, questo titolo invita le persone a esplorare un vasto mondo senza confini. I giocatori potranno attraversare prati, montagne e foreste, a piedi o a bordo dei loro mostriciattoli preferiti, affrontando una miriade di Pokémon selvatici. Qui è stato adottato un sistema di lancio a giro con la possibilità di lanciare le Poké Ball direttamente ai Pokémon. Fra le altre cose, i fan della serie potranno creare squadre di ricerca con diversi Pokémon per esplorare e catturare creature selvatiche.

La trama di Pokémon Leggende Arceus è un racconto di mistero e scoperta; lo scopo del videogioco è quello di tenere traccia di tutti gli animali presenti nel mondo, creando così il primo Pokédex della storia di Sinnoh. Lo trovate in versione digitale su Amazon al prezzo di listino di 59,99€, subito pronto al download.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.