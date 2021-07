In occasione della Pokémon GO Fest 2021, Niantic e Google Play offrono tre mesi di YouTube Premium a tutti i giocatori su Android. Per riscattare l'offerta basta collegarsi a questo indirizzo e seguire le istruzioni a schermo.

Possono accedere alla promo tutti gli utenti che hanno scaricato Pokémon GO dal Play Store e creato un account Niantic, l'offerta è valida soltanto per i nuovi iscritti a YouTube Premium e non vale per chi è già abbonato.

Il servizio a pagamento offre diversi vantaggi sul celebre sito di video streaming, come l'assenza di interruzioni pubblicitarie, la riproduzione di video in background su smartphone e tablet e la possibilità di scaricare i propri video preferiti, un po' come accade su Netflix per film e serie TV e su Spotify per musica e podcast.

Seguendo la procedura si ha accesso a tre mesi gratuiti di Premium, al termine dei quali si passerà automaticamente al costo di 11,99€. Al momento dell'iscrizione è necessario inserire un metodo di pagamento valido, ma resta possibile cancellare il rinnovo automatico per poi scegliere in seguito se rinnovare o rinunciare al servizio in abbonamento.

Ricordiamo che Pokémon GO è uno dei giochi mobile più di successo degli ultimi anni, in soli 5 anni ha incassato oltre 5 miliardi di dollari e la crescita del titolo non accenna alcun rallentamento.

