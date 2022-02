Pokémon GO: l'evento di febbraio 2022 per ottenere tante Poké Ball!

Inizierà domani 18 febbraio 2022, a partire dalle 10 ora italiana, il nuovo evento di Pokémon Go per il mese. Inserito all'interno del “Tour GO“, l'evento darà l'opportunità agli allenatori di completare ricerche speciali per ottenere Poké Ball e catturare Pokémon del calibro di Voltorb e Amoonguss di Hisui. Inoltre, per la prima volta comparirà anche Electrode.

Pokémon Go, i dettagli dell'evento di febbraio 2022

Tutti i giocatori potranno vestire il proprio avatar con il nuovo costume ispirato a Ballino, la misteriosa mascotte della Lega Pokémon di Galar. Il tour di Pokémon GO: Johto si svolgerà presto anche dal vivo nelle location selezionate di alcune città europee il prossimo sabato 26 febbraio 2022. Gli allenatori potranno quindi incontrarsi, giocare insieme, scattare foto e fare scambi tra loro. L'evento sarà fruibile in qualsiasi parte del mondo per chi non riuscisse a partecipare di persona.

Le città europee che ospiteranno i festeggiamenti dal vivo sono le seguenti:

Linz, AT: City-Park

Berlino, DE: Britzer Garten*

Dortmund, DE: Westfalenpark*

Essen, DE: Burgplatz

Amburgo, DE: Überseeboulevard

Hannover, DE: Steintorplatz

Varsavia, PL: Centro commerciale Electrownia Powisle

Bristol, Regno Unito: Broadmead

Cardiff, Regno Unito: Churchill Way

Edimburgo, Regno Unito: Castle Street

Liverpool, Regno Unito: Liverpool One

Londra, Regno Unito: St. Alfege Park

Londra, Regno Unito: Whitfield Gardens

Manchester, Regno Unito: Piccadilly Gardens

* Per Britzer Garten e Westfalenpark è previsto un biglietto d'ingresso. Per i dettagli si prega di visitare il sito web dei parchi.

L'evento Poké Ball a volontà del Tour Go si terrà quindi da domani venerdì 18 febbraio fino alle ore 20 di venerdì 25 febbraio 2022.