Pokémon GO: sfrutta anche tu il codice regalo di dicembre 2021

Pokémon GO continua il suo enorme successo accompagnato da una schiera di fan e di player da tutto il mondo, invaghiti da questo game speciale. Bisogna ammettere che Niantic mantiene viva la sua community attraverso eventi costanti organizzati con gare e prove, insieme a tantissimi premi per chi raggiunge livelli importanti completando le missioni assegnate. Ecco che, in occasione dell'avvicinarsi del Natale, proprio Niantic ha reso disponibile, solo per questi giorni, un codice regalo che vi permetterà di avere accesso a un mondo di premi fantastici e, soprattutto, utili al progresso nel gioco. Scopriamolo insieme e vediamo quali sono gli oggetti utilizzabili in-game, messi a disposizione su Pokémon GO.

Pokémon GO: ecco gli oggetti in regalo riscattabili con il codice Niantic

Niantic ha messo a disposizione di tutti i player di Pokémon GO un codice regalo che permette l'accesso a diversi oggetti davvero interessanti. Riscattarli è molto semplice, basta inserire all'interno dell'applicazione il seguente coupon:

53HHNL3RTLXMPYFP

Un'occasione davvero imperdibile perché questi oggetti, in omaggio e quindi completamente gratuiti, potrete utilizzarli da subito in gioco e così accrescere le vostre abilità insieme ai punti esperienza. Sono esattamente 3, eccoli qui elencati:

Aroma – 1x;

Poké Ball – 10x;

Baccananas – 10x.

È chiaro che per poter accedere a questi 3 premi è necessario inserire il codice. Approfittare di questo coupon vi permetterà di affrontare il nuovo evento su Pokémon GO Feste Invernali. Questo appuntamento è già iniziato il 16 dicembre e comprende tantissime attività. Se siete già addentrati nell'evento, il nostro consiglio è quello di conservare più oggetti possibili pensando anche ai prossimi. In questo modo avrete l'opportunità di accumulare più premi così da incrementare le vostre abilità.

Insomma, ancora una volta Niantic ha deciso di coccolare i suoi utenti fornendo questo interessante codice regalo proponendolo insieme a 3 oggetti davvero utili. Un ricco premio e regalo in occasione del Natale per tutti i player di Pokémon GO.