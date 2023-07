Pokémon Diamante Lucente: oggi costa meno di 41€ su Amazon, affrettatevi

Per chi non lo conoscesse, Pokémon Diamante Lucente è uno dei prodotti per Nintendo Switch più belli che vi siano in circolazione. È l’atteso remake dell’iconico gioco Pokémon Diamante, originariamente rilasciato per la console portatile Nintendo DS nel 2006. Sviluppato da ILCA Inc. in collaborazione con Game Freak e pubblicato da The Pokémon Company e Nintendo, questo capitolo è stato lanciato nel novembre 2021. Offrendo una rinnovata esperienza di gioco, riporta i giocatori nella regione di Sinnoh con una veste grafica 2.0. Su Amazon costa solo 40,99€; sarà questo il videogame che vi accompagnerà per tutta l’estate?

Pokémon Diamante Lucente: la grande rivisitazione di un grande classico

Pokémon Diamante Lucente mantiene fedelmente la trama e la struttura del prodotto originale, permettendo agli utenti di rivivere la loro avventura in Sinnoh con i Pokémon di nuova generazione e le meccaniche di gioco aggiornate. Dal momento in cui i giocatori iniziano il loro viaggio come allenatori nella regione di Sinnoh, verranno rapiti da un mondo vasto e ricco di creature fantastiche, paesaggi unici e sfide impegnative.

Una delle caratteristiche distintive del titolo originale, la lotta contro la malvagia squadra Galassia, è stata mantenuta e migliorata, fornendo un’esperienza coinvolgente e avvincente. Ci si ritroverà a far fronte a scontri emozionanti e inaspettati mentre si cerca di fermare i piani malvagi di questa organizzazione. Presenta una grafica completamente ridisegnata e una presentazione visiva più moderna. Il mondo di Sinnoh viene riportato in vita con colori vivaci e dettagli nitidi, mentre i Pokémon stessi sono stati adattati per adattarsi al nuovo stile della Nintendo Switch.

I giocatori possono sfruttare le funzionalità della console per catturare, scambiare e interagire con i Pokémon in modi nuovi e coinvolgenti. Inoltre, con la funzione di trading locale e online della Nintendo Switch, ci si potrà scambiare i Pokémon con amici e allenatori di tutto il mondo, creando un senso di comunità e condivisione all’interno del gioco. Pokémon Diamante Lucente costa solo 40,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.