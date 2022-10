Pokémon all'attacco, Horipad per Nintendo Switch a prezzo REGALO

Vuoi un controller comodo da utilizzare mentre giochi alla tua Nintendo Switch, magari mentre sei seduto sul divano? Allora questo Controller HoriPad Mini versione Pokémon fa proprio il caso tuo.

Attacca questo controller alla tua Nintendo Switch e tieniti pronto a vincere la prossima partita con Pokémon

Se sei alla ricerca di un pad Nintendo che vada bene sia per te che per i più piccoli allora questo Controller HoriPad Mini versione Pokémon sarà perfetto per tutta la famiglia.

Questo controller è compatto e leggero con un design ergonomico che ti permetterà di tenere ben salda la presa mantenendo però un alto feeling ergonomico. Il suo cavo di collegamento, dalla misura di 3 m, ti permetterà una grande libertà nei movimenti e la possibilità di gustarti i tuoi titoli preferiti comodamente sul divano.

Non dovrai preoccuparti di avere dei tasti funzione in meno, poiché questo pad è dotato dei pulsanti: Home, + e – e del tasto Cattura per creare foto e screenshot dei momenti migliori della partita. Questo modello inoltre prevede anche una funzione “turbo” che ti darà la possibilità di avere un comando di fuoco rapido continuo. Come ti ho detto prima, questo controller si presta ad essere perfetto per tutta la famiglia ed è pensato anche per i giocatori più piccoli in modo da essere maneggevole per le loro manine più piccole.

