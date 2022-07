Podcast, che passione: cosa serve per realizzarli?

I Podcast stanno prendendo sempre più piede nella nostra quotidianità. Quelli che un tempo erano show amatoriali e non sono in onda sulle piattaforme più disparate del web, oggi sono l’argomento più cercato della rete. Dopo il corsivo, ovviamente.

Basterà fare un giro su Spotify o Apple Podcast ma anche Google Podcast; questi lavori, suddivisi in diversi generi, inondano le piattaforme e i servizi di streaming audio on demand. Ce ne sono tantissimi a seconda dell’argomento che vi interessa. È impossibile non trovare quello che fa al caso vostro.

Come si crea un podcast

Noi infatti oggi non vogliamo aiutarvi a scegliere il podcast da ascoltare, ma vogliamo fornirvi gli strumenti per realizzarli voi. Scommettiamo che moltissimi utenti cercano ogni giorno dei modi innovativi per realizzare questo particolare tipo di contenuto multimediale. Ma cosa serve per crearne uno?

In primo luogo, avete bisogno delle competenze, della fantasia e di tutto ciò che non si può acquistare; il vostro studio, la vostra voglia di mettervi in gioco e la vostra creatività.

In secondo luogo potreste utilizzare un tablet come iPad che è quello che io uso per questi scopi; a proposito, il modello base si trova oggi a 318,00€ al posto di 389 €, con spedizione gratuita su Amazon. In seconda istanza, avrete bisogno di un microfono professionale; vi suggeriamo il Rode NTG-USB che si connette al tablet con la USB 3.1 di tipo A. Avrete però bisogno di un adattatore type A-Lightning. Il microfono si porta a casa da Amazon a soli 139,00€.

Dulcis in fondo a, serve un software di video editing o audio editing, in questo caso. Noi vi suggeriamo di provare Adobe Premiere Rush che, ha la funzione più comoda di sempre. Potrete registrare la vostra traccia direttamente dentro il software di montaggio, già pronta per essere tagliata o, perché no, già pensata per l’editing.

Ricordatevi di usare la vostra creatività anche per le copertine dei vostri podcast; se non avete dimestichezza con Photoshop Illustrator, vi consigliamo l’uso di come va. È gratuito (ma c’è anche la versione a pagamento) e compie delle vere proprie magia. Provare per credere.

Buon divertimento con la vostra passione.

