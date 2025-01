POCO X7 Pro in offerta lancio su Amazon: è il nuovo RE della fascia media

Appena annunciato è già in offerta: il nuovo POCO X7 Pro è protagonista di una promo lancio su Amazon da cogliere al volo. Lo smartphone, che può sfruttare il potentissimo chip MediaTek Dimensity 8400 Ultra, è ora acquistabile al prezzo scontato di 319 euro invece di 369 euro, scegliendo la versione 8/256 GB. La versione 12/256 GB costa 349 euro invece di 399 euro. In sconto a 379 euro invece di 429 euro, invece, c’è la versione 12/512 GB. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon e diventa il best buy della fascia media. Per accedere allo sconto basta seguire il link qui di sotto.

POCO X7 Pro: è un best buy su Amazon

La scheda tecnica del nuovo POCO X7 Pro comprende un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo, invece, c’è il SoC MediaTek Dimensity 8400 Ultra che, nella fascia di prezzo, non ha rivali. Ci sono, inoltre 8/12 GB di RAM e 256/512 GB di storage UFS 4.0. Lo smartphone è dotato di una batteria da 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 90 W. Il sistema operativo è Android 15 con Hyper OS. C’è anche la certificazione IP68.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il POCO X7 Pro al prezzo scontato di:

Per accedere agli sconti basta premere sul box qui di sotto.