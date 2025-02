POCO X7 in offerta su Amazon: sotto i 250€ è un BEST BUY (12/512 GB)

Il POCO X7 è protagonista di una nuova offerta su Amazon con la versione da 12 GB di RAM e 512 GB di storage che ora viene proposta al prezzo scontato di 249 euro, raggiungendo il nuovo prezzo minimo storico. L’acquisto può avvenire anche in 5 rate. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare un mid-range completo restando al di sotto dei 250 euro di spesa. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

POCO X7 al minimo su Amazon: è un best buy

La scheda tecnica del POCO X7 comprende l’ottimo SoC MediaTek Dimensity 7300 Ultra affiancato da 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage. Lo smartphone può contare anche su di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. C’è spazio anche per una batteria da 5.110 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45 W.

Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel. Lo smartphone di POCO è certificato IP68. Il POCO X7 è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone di ottima qualità e con un prezzo inferiore a 250 euro. La dotazione di memoria particolarmente elevata fa la differenza e rende il dispositivo un vero e proprio best buy.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il POCO X7 12/512 GB con un prezzo scontato di 249 euro. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.