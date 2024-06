POCO X6 Pro, che prezzo! Con il codice sconto di eBay è irresistibile

Con il codice sconto di eBay “PIT10PERTE2024”, il POCO X6 PRO 5G è tuo ad un prezzo fenomenale: lo paghi solamente 233,20€. A patto di fare in fretta, l’offerta è a tempo limitato…

Il POCO X6 5G è dotato di un display AMOLED DotDisplay CrystalRes 1.5K da 6,67 pollici con una risoluzione di 2712 x 1220 pixel. Supporta una frequenza di aggiornamento di 120Hz, garantendo un’esperienza utente fluida, particolarmente utile nei giochi e nella fruizione di contenuti multimediali. Il display offre anche una luminosità di picco di 1800 nit, rendendolo altamente visibile anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre, supporta HDR10+ e Dolby Vision, migliorando l’esperienza visiva con colori vivaci e un eccellente contrasto​.

Il design del POCO X6 è elegante, con bordi sottili e una struttura robusta dotata di Corning Gorilla Glass Victus per la protezione.

Sul fronte delle prestazioni, non delude affatto. Anzi! Alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 e GPU Adreno 710, il POCO X6 5G offre prestazioni robuste per un dispositivo di fascia media. È equipaggiato con 12GB di RAM e 265GB di memoria interna, garantendo un multitasking fluido e ampio spazio per app e media.

Il POCO X6 5G dispone di una versatile configurazione a tripla fotocamera sul retro, tra cui un sensore primario da 64MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8MP e un obiettivo macro da 2MP. La fotocamera si comporta bene in buone condizioni di illuminazione, catturando immagini dettagliate e vivaci.

Nel complesso, è senza dubbio uno dei migliori mid-range sul mercato