POCO X6 Pro (12/512 GB) cala di prezzo: a 303€ è il re dei mid-range

Il POCO X6 Pro è lo smartphone giusto per tutti gli utenti alla ricerca di un mid-range completo, veloce e con un rapporto qualità/prezzo al top. In questo momento, infatti, la versione da 12 GB di RAM e 512 GB di storage dello smartphone di POCO è ora disponibile al prezzo scontato di 303 euro, grazie all’offerta in corso su eBay e al codice sconto aggiuntivo PIT10PERTE2024, da aggiungere al carrello prima di completare il pagamento. L’acquisto può avvenire anche in 3 rate senza interessi, con PayPal.

POCO X6 Pro: non ha rivali a questo prezzo

La scheda tecnica di POCO X6 Pro conferma le potenzialità di questo smartphone. Si tratta, infatti, di uno dei punti di riferimento della fascia media. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,67 pollici di diagonale con risoluzione Full HF+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo, invece, il SoC MediaTek Dimensity 8300 Ultra, attualmente il miglior chip su cui puntare in questa fascia di prezzo. Il SoC è affiancato da 12 GB di RAM e 512 GB di storage UFS 4.0. Lo smartphone ha una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67 W. Il sistema operativo è Android 14 con Hyper OS.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PIT10PERTE2024 è ora possibile acquistare il POCO X6 Pro al prezzo scontato di 303 euro. Lo smartphone è disponibile anche con pagamento in 3 rate senza interessi, scegliendo PayPal come strumento di pagamento. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida per diverse colorazioni ma lo sconto è disponibile solo per un breve periodo.