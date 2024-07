POCO X6 in offerta a 206€: a questo prezzo NON HA RIVALI

Il POCO X6 diventa oggi lo smartphone da prendere per chi ha un budget di circa 200 euro: con l’offerta eBay in corso e il codice sconto PIT10PERTE2024, infatti, lo smartphone di POCO è ora disponibile al prezzo scontato di 206 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Si tratta di un’offerta ottima, considerando che il dispositivo è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Da notare che in offerta a 237 euro c’è il POCO X6 Pro con MediaTek Dimensity 8300 Ultra.

POCO X6: a questo prezzo è un vero affare

Il POCO X6 è sempre più conveniente e, in questo momento, è lo smartphone da prendere per chi ha un budget di poco più di 200 euro. Una rapida occhiata alle specifiche lo conferma. Lo smartphone di POCO è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen, una garanzia di prestazioni elevate per la fascia di prezzo.

Ci sono anche 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre a una batteria da 5.100 mAh con ricarica rapida da 67 W. Lo smartphone ha un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il sistema operativo è Android 14 con Hyper OS. Lo smartphone è Dual SIM.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PIT10PERTE2024, è ora possibile acquistare il POCO X6 8/256 GB con un prezzo scontato di 206 euro. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere subito allo sconto basta premere sul box qui di sotto e aggiungere lo smartphone al carrello.