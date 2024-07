POCO X6 5G, prezzo in frantumi: con l'offerta di oggi lo paghi meno di 280€

Il POCO X6 5G è attualmente in offerta su Amazon a 279,90€, scontato del 15% rispetto al prezzo originale di 329,90€. Questo smartphone di fascia media offre un ottimo rapporto qualità-prezzo grazie alle sue specifiche avanzate.

Il dispositivo è alimentato dal processore Snapdragon 7s Gen 2, supportato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, che garantiscono prestazioni fluide anche nelle attività più intensive. Il display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz offre un’esperienza visiva eccezionale, con colori vivaci e una fluidità notevole.

La tripla fotocamera posteriore include un sensore principale da 64 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), che migliora la qualità delle foto in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera principale supporta anche la registrazione video in 4K a 30 fps, ideale per i creatori di contenuti. Le altre due fotocamere includono un ultra grandangolare e una macro, offrendo versatilità nelle opzioni fotografiche​.

Il POCO X6 5G supporta la connettività 5G, Wi-Fi 6E, e include funzionalità come NFC e un IR Blaster, che permette di utilizzare il telefono come telecomando universale. La batteria da 5100 mAh garantisce un’autonomia eccellente, e grazie alla ricarica rapida a 67W, il telefono può essere ricaricato molto rapidamente.

A questo prezzo, il POCO X6 5G è il midrange su cui puntare assolutamente. Non sappiamo quanto durerà ancora l’offerta, non perdere altro tempo e mettilo subito nel carrello per averlo a meno di 280€.