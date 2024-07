POCO X6 5G in offerta su Amazon: finalmente è di nuovo al minimo storico

Amazon presenta un’interessante offerta per il POCO X6 5G, ora disponibile a 259,90€, con uno sconto del 13% rispetto al suo normale prezzo di 299,90€. Scheda tecnica decisamente interessante, design moderno ma elegante e tanti asi nella manica da scoprire. A questo prezzo, è un’occasione decisamente ghiotta.

Dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, il POCO X6 5G garantisce una qualità visiva eccezionale. Il display offre colori vividi, neri profondi e una fluidità notevole, ideale per la visione di contenuti multimediali e anche per il gaming.

Il cuore del POCO X6 5G è il processore Snapdragon 7s Gen 2, un chip potente che assicura prestazioni elevate per qualsiasi tipo di utilizzo. Questo processore, combinato con 8 GB di RAM, permette di gestire facilmente il multitasking, le applicazioni pesanti e i giochi con grafica avanzata senza alcun rallentamento.

Il dispositivo è dotato di una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 64 MP, che permette di scattare foto di alta qualità con dettagli nitidi e colori accurati. Gli altri sensori, inclusi un obiettivo ultra grandangolare e un sensore macro, offrono versatilità nelle situazioni di ripresa, consentendo di catturare ampie vedute panoramiche o dettagli ravvicinati.

Il POCO X6 5G è alimentato da una batteria da 5100 mAh, che garantisce un’ottima autonomia, permettendo di utilizzare il dispositivo per un’intera giornata con un uso intensivo.

Il design del POCO X6 5G è elegante e moderno, con una finitura in bianco che conferisce un aspetto raffinato e contemporaneo. Il dispositivo è leggero e sottile, rendendolo comodo da tenere in mano e facile da trasportare. Per tutti questi motivi, ti consiglio vivamente di non farti scappare questa offerta: approfittane subito per avere il POCO X6 5G ad un prezzo straordinario!