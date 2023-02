POCO X5 Pro 5G e X5 5G, evento confermato: cosa sappiamo

È direttamente il sito ufficiale di Xiaomi a confermare l’arrivo dei nuovi POCO X5 Pro 5G e POCO X5 5G. Per saperne di più non sarà necessario attendere molto: l’evento di presentazione è in programma per lunedì 6 febbraio, alle ore 13. Già confermate, inoltre, alcune delle caratteristiche che troveranno posto nei due smartphone.

Lunedì la presentazione di POCO X5 Pro 5G e POCO X5 5G

L’anticipazione che fa riferimento alle specifiche tecniche svela la presenza di uno schermo DotDisplay AMOLED con frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz. Una peculiarità, questa, integrata per strizzare l’occhio a tutti coloro che fanno della fruizione dei contenuti multimediali e del mobile gaming i loro mantra quotidiani.

Sul retro del modello più evoluto ci sarà inoltre una tripla fotocamera con sensore principale da 108 megapixel, in grado di catturare video 4K. Per entrambi sono poi previsti un processore con architettura a 6 nm, un’attenzione particolare al design e funzionalità avanzate dedicate al comparto imaging, così da poter acquisire scatti di qualità in qualsiasi condizione di luce.

Come già anticipato, l’appuntamento con l’Online Launch Event è dunque fissato per lunedì, all’incirca all’ora di pranzo. Ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla pagina dedicata del sito ufficiale.

Possiamo quindi immaginare l’arrivo di una coppia di smartphone che andrà ad arricchire il catalogo del brand in modo coerente a quella che è da sempre la sua filosofia, anche dal punto di vista del design, ormai diventato un tratto distintivo: elevato rapporto qualità-prezzo, scheda tecnica attenta a soddisfare anche i più esigenti, buona autonomia e comparto fotografico versatile.

