POCO X4 GT: in offerta a QUESTO PREZZO è un vero BEST BUY

Chi è alla ricerca di un mid-range completo, veloce e con un ottimo prezzo può oggi sfruttare la nuova offerta Amazon dedicata a POCO X4 GT. Lo smartphone di POCO, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 319 euro invece di 429 euro, beneficiando così di 110 euro di sconto. L’offerta riguarda la variante con 8 GB di RAM e 256 GB di storage dello smartphone che presenta il potente MediaTek Dimensity 8100, un vero e proprio lusso per la fascia di prezzo. L’offerta rappresenta il nuovo minimo storico per il dispositivo. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

POCO X4 GT: ora in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

Il POCO X4 GT ha tutto quello che serve per chi è alla ricerca di un nuovo mid-range potente e in grado di garantire ottime prestazioni. Lo smartphone è dotato di un display da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 144 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il potente SoC MediaTek Dimensity 8100 che viene supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 5.080 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W. C’è poi una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il POCO X4 GT 8+256 GB al prezzo scontato di 319 euro. Si tratta di uno sconto di 110 euro rispetto al listino che porta lo smartphone al nuovo prezzo minimo storico. Il modello in offerta è dotato dell’elegante colorazione Silver.Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.