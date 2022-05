POCO X4 GT arriverà con uno tra i migliori display al mondo?

Sempre più spesso i nuovi smartphone di fascia media arrivano sul mercato con design e specifiche tecniche che non hanno nulla da invidiare a device ben più costosi e popolari, e molto probabilmente sarà lo stesso anche per l’atteso medio gamma POCO X4 GT di cui quest’oggi scopriamo importanti novità per quanto riguarda il display e una buona parte della scheda tecnica.

Atteso al lancio nelle prossime settimane come il rebrand del modello Redmi Note 11T Pro il cui lancio è programmato per oggi in Cina, il nuovo smartphone di POCO è protagonista di leak da parte del popolare tipster Yogesh Brar.

POCO X4 GT arriverà con un display che non teme il confronto con i big del settore

Con tutta probabilità il device arriverà con un design molto curato e dal forte sapore premium: il vero protagonista sarà il display che, secondo le informazioni condivise da Brar, sarà un modulo LCD da 6.6 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 144 Hz. Un valore simile non è così popolare per i device di fascia media, anzi, dove invece viene spesso scelto un pannello a 90 Hz o al massimo 120 Hz.

POCO X4 GT

(rumoured)



•6.6" FHD+ LCD, 144Hz

•MediaTek Dimensity 8100 SoC

•6/8GB RAM

•128/256GB storage

•Rear Cam: 48MP (wide) + 8MP (UW) + 2MP

•Front Cam: 20MP

•Android 12, MIUI 13

•5,000mAh battery, 67W charging

•X-axis motor, NFC, JBL audio — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 19, 2022

Sotto il cofano sembra sarà presente il processore MediaTek Dimensity 8100, diretto concorrente dello Snapdragon 7 Gen 1 lanciato qualche giorno fa, con 6/8 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di spazio interno UFS 3.1 non espandibile. Piuttosto interessanti la fotocamera tripla posteriore con sensore da 48 MP e la batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W su cavo. Il device dovrebbe montare Android 12 con la personalizzazione MIUI 13.

Scheda tecnica (RUMOR)

Display LCD da 6.6 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 144 Hz;

Processore MediaTek Dimensity 8100;

6/8 GB di RAM LPDDR5 con 128/256 GB di spazio interno UFS 3.1 non espandibile;

Fotocamera frontale punch hole centrale con sensore da 20 MP;

Fotocamera posteriore tripla con un sensore principale da 48 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro/di profondità da 2 MP;

Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W su cavo;

Speaker stereo in collaborazione con JBL, NFC, sensore di sblocco laterale;

Android 12 con la personalizzazione MIUI 13.

