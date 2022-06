POCO X4 GT promette bene con un display strepitoso: tutti i dettagli

A stretto giro dall’annuncio ufficiale che questo giovedì saranno presentati i nuovi smartphone di fascia media POCO F4 5G e POCO X4 GT, in queste ore un inedito teaser pubblicato sull’account Twitter ufficiale della compagnia svela alcune caratteristiche molto importanti per quanto riguarda il display, il processore, la ricarica rapida e non solo proprio del modello X4 GT.

In una strategia social che sempre più spesso “ruba il palco” ai vari leaker svelando in anticipo e in maniera ufficiale alcune delle specifiche più importanti dei nuovi dispositivi in arrivo, POCO definisce i confini di un nuovo smartphone che ha dalla sua una scheda tecnica estremamente interessante sotto tutti i punti di vista.

POCO X4 GT monterà uno strabiliante display a 144 Hz e il SoC MediaTek Dimensity 8100

Innanzitutto abbiamo la conferma che il nuovo device di fascia media supporterà la ricarica rapida da 67W potenzialmente in grado di offrire il 100% di carica dopo poco più di 30 minuti di ricarica, mentre sotto il cofano sarà presente il potente processore di nuova generazione MediaTek Dimensity 8100 ovvero l’antagonista naturale di Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1.

The future is about speed. Unlock possibilities with #POCOX4GT fully packed with MediaTek Dimensity 8100.

Uno degli aspetti più importanti del nuovo smartphone, però, è senza ombra di dubbio il display: il nuovo device di POCO monterà un display LCD con frequenza di aggiornamento a 144 Hz. Si tratta di una caratteristica che difficilmente troviamo negli smartphone di fascia media e che non è nemmeno così popolare nei device di fascia alta a eccezione degli smartphone da gaming.

