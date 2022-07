POCO X4 GT 5G: bello, potente e versatile in offerta SHOCK (-21%)

Non è vero che spendere poco significa sempre scendere a compromessi, non per l’ottimo smartphone POCO X4 GT 5G in queste ore in offerta su Amazon a un prezzo troppo accattivante da ignorare: appena 299€ grazie all’incredibile sconto del 21%.

Lo smartphone del colosso cinese, nonostante il prezzo economico, saprà soddisfare tutte le tue necessità e i tuoi bisogni sotto tutti i punti di vista. È bello, sottile, leggero, giovanile e monta un hardware sempre in grado di assicurarti una buona esperienza di utilizzo.

POCO X4 GT 5G scende di prezzo del 21% su Amazon: prendilo al volo

Frontalmente, ad esempio, ti innamorerai del pannello LCD ad altissima risoluzione con frequenza di aggiornamento a 144 Hz, una tecnologia che non trovi nemmeno negli ultimi top di gamma di Samsung o di Apple. Le immagini, i video e qualsiasi altra operazione verrà sempre svolta con una fluidità che ti lascerà senza parole, anche grazie al potente processore octa core di MediaTek accompagnato da tanta RAM e spazio interno super veloce.

POCO X4 GT 5G è una gioia da utilizzare anche dal punto di vista fotografico grazie alla fotocamera tripla con un sensore principale da 64 MP, mentre sotto la scocca è presente una batteria infinita da 5080 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W: ti bastano appena 30 minuti per continuare a utilizzare lo smartphone per molte ore e senza compromessi.

Lo smartphone di POCO rappresenta una delle migliori soluzioni del momento in questa fascia di prezzo, ora ancora di più considerando lo sconto del 21% su Amazon. Se il tuo smartphone è ormai poco prestante e sei alla ricerca di una soluzione alternativa, metti subito nel carrello POCO X4 GT 5G e scopri perché è stato quasi immediatamente incoronato come uno dei migliori smartphone economici del momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.