POCO X4 5G sbarca su Geekbench e ricorda un device di Redmi

Le ultime indiscrezioni pubblicate in questi giorni indicano che POCO è molto vicino a presentare lo smartphone POCO X4 5G che, proprio in queste ore, è stato scoperto all'interno del database di Geekbench. Nei giorni scorsi il device era stato individuato su Geekbench con il codice prodotto 2201116PI che farebbe riferimento alla versione per il mercato indiano, mentre in queste ore è stato registrato il modello per il mercato internazionale con il codice prodotto 2201116PG.

POCO X4 5G passa da Geekbench

Secondo il database Geekbench, entrambe le varianti dovrebbero ruotare attorno al processore Qualcomm Snapdragon 695 con 6 GB di RAM e con Android 11 a bordo: la particolarità di queste indicazioni, però, è che entrambi i codici prodotto sono incredibilmente simili a quelli di Redmi Note 11 Pro 5G.

Con tutta probabilità POCO X4 5G sarà semplicemente il rebrand di Redmi Note 11 Pro 5G per il mercato internazionale, magari con qualche piccola differenza a livello estetico ma con un hardware pressoché identico – Geekbench svela che sia il modello indiano che quello internazionale di POCO X4 5G sono basati sulla scheda madre con nome in codice “veux“, ovvero il nome in codice della versione internazionale di Redmi Note 11 Pro 5G.

POCO non ha ancora svelato quando presenterà il device, ma ci sono buone probabilità che l'azienda annuncerà la data di lancio da un giorno all'altro.