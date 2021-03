Ci siamo, oggi è il giorno di POCO X3 Pro, finalmente! Il device sbarca in anteprima anche su eBay, dove puoi comprarlo in sconto di 50€ e – per acquisti pagati entro il 26 marzo – in omaggio ricevi anche un paio di auricolari TWS!

POCO X3 Pro sbarca su eBay

Uno smartphone dal prezzo di un entry level, ma prestazioni da top di gamma! Sotto la scocca, il processore Qualcomm Snapdragon 860 supportato da 6/8GB di RAM e 128/256GB di storage interno.

Sul frontale, un ampio pannello da 6,67” con risoluzione FHD+ e un refresh rate che arriva fino a 120Hz: perfetto per il gaming! Non manca una batterie da ben 5160 mAh con supporto all ricarica rapida a cavo da 33W.

Sul posteriore, il comparto fotografico è composto da 4 sensori: al principale – da 48MP – ne sono affiancati uno ultra grandangolare (8MP), uno per la profondità di campo (2MP) e uno per le macro (2MP). La selfie camera invece è da 20MP.

Come anticipato, su eBay puoi approfittare di un’offerta lampo super ghiotta e portare a casa il nuovo smartphone da gaming con sconto di 50€ e ricevendo anche un omaggio. Ecco dove puoi trovarli (ricorda di selezionare colore e taglio di memoria dal menu a tendina):

Le spedizioni sono assolutamente gratuite, direttamente dall’Italia. La promo è rapida solo fino al primo aprile, ma sii rapido, scorte super limitate!

