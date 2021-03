Sei in cerca di un nuovo smartphone? Poco X3 Pro è in offerta su Amazon a soli 199,00€. Il ribasso del 13% corrisponde a uno sconto esclusivo di 30,00€ che rende l’acquisto più conveniente. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia ma disponibili a partire dal 2 aprile 2021.

Poco X3 Pro: le specifiche tecniche di questo smartphone

Con un design lineare ed elegante, Poco X3 Pro non passa inosservato. Nella sua colorazione Phantom Black risulta essere ancora più accattivante e capace di attirare subito lo sguardo altrui.

Il DotDisplay FHD+ da 6,67 pollici ha una frequenza di aggiornamento di 120Hz che rende l’esperienza visiva dinamica, fluida e di alta qualità. Da non sottovalutare la robustezza garantita dal Corning Gorilla Glass 6.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 860 che viene abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, i quali rendono insieme il dispositivo scattante e potente.

Tra le features spicca il comparto fotografico che vanta una quadrupla fotocamera con lente principale da 48 MP. Sono presenti poi altre tre lenti da 8 e 2 MP per scattare in modalità macro e grandangolare. Ammontano a 20, invece, i megapixel della fotocamera dedicata ai selfie.

Per quanto riguarda la batteria, questa rappresenta una vera chicca visto che è da 5160mAh e garantisce un’autonomia pressoché infinita. La ricarica, poi, avviene in modalità Ultra Rapida a 33 W con cui ripristinare la carica in poco tempo.

Lo smartphone è Dual SIM e supporta la connettività 4G.

Puoi acquistare il device Poco X3 Pro su Amazon a soli 199,00€ nella sua colorazione Phantom Black. Ordinalo oggi e ricevilo entro 48 ore a casa a partire dal 2 aprile 2021 se sei cliente Prime. L’acquisto, inoltre, può essere effettuato a rate grazie al programma CreditLine di Confidis.

Acquista Poco X3 Pro a 199,00€ anche nella sua colorazione Frost Blue su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone