Xiaomi POCO X3 Pro è ufficiale e disponibile in vendita da qualche giorno. Grazie all’arrivo del nuovo modello, il prezzo dell’ottimo predecessore – POCO X3 NFC – è crollato su Amazon. Ora puoi portare a casa la versione con 6GB di RAM e 64GB di storage interno a 187€ appena con spedizioni rapide e gratis.

POCO X3 Pro disponibile: scende al minimo X3 NFC

Il device in gran sconto su Amazon è bello e potente. Un gaming phone al quale manca niente, uno smartphone che difficilmente penseresti di poter pagare così poco.

Il potente processore Qualcomm Snapdragon 732G è affiancato da ben 6GB di RAM e 64GB di storage interno, ma non solo: a supportare le più intense sessioni di gioco, ci pensa l’enorme batteria da 5160 mAh con supporto alla ricarica super rapida a cavo.

Sul posteriore, il comparto fotografico non è da sottovalutare: un sistema con quattro camere, con il sensore principale da ben 64MP. Sul frontale c’è invece un ampio display da 6,67” con risoluzione FHD+ e refresh rate fino a 120Hz.

Insomma, per 187,60€ porti a casa da Amazon l’eccellente POCO X3 NFC: perfetto per gli amanti del gaming, ma anche per tutti gli utenti che vogliono spendere poco ed ottenere tanto.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Amazon Prime. Sempre a caccia di sconti, offerte e promozioni? Allora non perdere le migliori occasioni: le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone