POCO è un brand che è divenuto famoso fin dal suo esordio nel 2018 con il primo device rilasciato in commercio: il Pocophone F1 era un flagship in tutto e per tutto, con specifiche premium, Snapdragon 845 e prezzo da mediogamma low-cost. All’epoca fu una vera e propria rivoluzione. Dopo quel prodotto però, la compagnia è sparita dai radar fino allo scorso anno, quando ha portato in commercio nuovamente l’X3 NFC, un buon terminale che si è distinto nel panorama Android per un eccellente rapporto qualità-prezzo. Ora invece, sembra che la compagnia stia per lanciare un killer-flasghip dal costo contenuto, segnando per il sub-brand di Xiaomi, un ritorno alle origini.

POCO X3 Pro: a bordo con Corning Gorilla Glass 6

Mentre il POCO X3 NFC viene presentato come un bel telefono ma facente parte del settore dei midrange, il nuovo X3 Pro sarà uno smartphone di punta con un processore Qualcomm Snapdragon 8XX. Ancora è sconosciuto il nome del chipset ma si ipotizza che possa essere il nuovissimo Snapdragon 860 non ancora svelato dal chipmaker americano. Al contrario – lo ricordiamo – l’iterazione 2020 vantava uno Snapdragon 732G pensato per la fascia media.

Un paio di giorni fa, l’azienda ha confermato in un criptico tweet, il lancio del POCO X3 Pro sui mercati internazionali il 30 marzo. Tuttavia, Anuj Sharma non ha rivelato esplicitamente il nome dello smartphone.

Going for a 6!🦍 #PROformance



Corning Gorilla Glass 6 for the first time on a POCO!



30.03 pic.twitter.com/aDn6KfMDWO — Anuj Sharma (@s_anuj) March 17, 2021

Ora, in un nuovo sviluppo, il dirigente del brand ha condiviso un video teaser che ha confermato che il prossimo smartphone di punta arriverà con una inedita tecnologia relativa al vetro di protezione. Per la prima volta vedremo un Gorilla Glass 6: questa è l’ultima e più avanzata versione del vetro protettivo di casa Corning. Nonostante questa indiscrezione, Anuj non ha rivelato il nome dello smartphone di punta, anche se sappiamo che questa ammiraglia arriverà il 30 marzo.

La protezione Gorilla Glass 6 è in grado di sopportare fino a 4 Newton carichi e 28 kg di pressione. È molto più forte del predecessore. Il resto dei dettagli del prossimo POCO X3 Pro come il chipset, i sensori della fotocamera, le dimensioni del display e la capacità della batteria rimangono sconosciuti al momento.

Xiaomi

Smartphone