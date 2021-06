Semplicemente, uno degli smartphone più richiesti del momento – POCO X3 Pro by Xiaomi – è in sconto a 189€ su Amazon nell’edizione con ben 6GB di RAM e 128GB storage interno. Spedizioni? Rapide e gratis per i clienti Prime.

Cosa puoi fare tu? Correre ad accaparrartelo prima degli altri perché è un affare assurdo.

POCO X3 Pro in sconto folle su Amazon

Come perché è un affare? Credimi, al momento – in questa fascia di prezzo – non c’è di meglio nemmeno a cercare con il lanternino. Sai perché? Per le prestazioni e per le specifiche!

Sotto la scocca, ruggisce il processore Qualcomm Snapdragon 860, coadiuvato da 6GB di RAM e 128GB di storage interno. La batteria è enorme: 5160 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W.

Il display è un pannello da 6,67” con risoluzione FHD+ e refresh rate da 120Hz per una fluidità assurda, soprattutto se ami giocare! Il comparto fotografico non è affatto male e conta su 4 fotocamere, con la principale da 48MP! Esteticamente, è compatto e robusto e la parte anteriore conta addirittura sulla protezione del vetro Gorilla Glass 6.

Metti tutte queste specifiche di fuoco e cercale in un altro smartphone, poi verifica i prezzi: non c’è niente di minimamente paragonabile. Sai com’è possibile? Questo brand indipendente di Xiaomi è stato chiaro dall’inizio: non voglio coinvolgere tutti gli utenti, ma solo quelli più appassionati, che vanno oltre e pretendono di avere oltre le aspettative.

Se sei uno di quelli, se hai riconosciuto il valore di POCO X3 Pro anche tu, allora è il momento di farti un regalo enorme, spendendo pochissimo: 189,90€ appena direttamente su Amazon con spedizioni rapide e gratis e solo fino a esaurimento scorte.

Sii rapido, non garantisco che – al momento del click sull’offerta – ce ne siano ancora. C’erano pochissimi pezzi, ma volevo a tutti i costi fartelo sapere! Se vuoi conoscere queste chicche in anteprima, la prossima volta controlla il canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone