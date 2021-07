POCO si sta preparando per il lancio dello smartphone POCO X3 GT e, prima del lancio ufficiale, la Rete ha rivelato i render dell'atteso smartphone.

POCO X3 GT: render

I render appena trapelati confermano che il dispositivo sarà nient'altro che il Redmi Note 10 Pro 5G rinominato. Se diamo un'occhiata al design, vediamo che il telefono ha un display con un foro centrale per la selfie-camera e, sul retro, un modulo rettangolare che ospita una configurazione a tripla fotocamera e un flash LED. Secondo le immagini trapelate, il POCO X3 GT dovrebbe arrivare nelle opzioni di colore nero, verde e bianco e, considerando che sarà un rebrand del Redmi Note 10 Pro 5G, sappiamo già che sarà caratterizzato da un display FHD+ da 6,6 pollici, con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz Sotto il cofano, il dispositivo sarà alimentato da un SoC Dimensity 1100 octa-core, associato a fino 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna UFS 3.1; dal punto di vista software, invece, il telefono eseguirà immediatamente Android 11 con la skin MIUI 12.

Per quanto riguarda l'ottica, il POCO X3 GT presenterà una configurazione a tripla fotocamera: una principale da 64 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un obiettivo macro da 2 MP; sul lato anteriore, il telefono sarà dotato di un'unità da 16 MP. Il dispositivo, infine, conterrà una batteria da 50000 mAh che offrirà supporto per la ricarica rapida da 67 W e, per quanto riguarda la connettività, il prossimo smartphone dell'azienda cinese dovrebbe offrire il supporto dual-SIM, 4G, 5G, Wi-Fi dual-band, Bluetooth v5.2, GPS, NFC e una porta USB di tipo C.

Poco

Smartphone