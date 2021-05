POCO è il marchio in più rapida crescita in India; secondo quanto si apprende in rete, ha registrato una crescita del 300% su base annua.

POCO: una crescita senza freni in India

La società ha registrato una crescita anno su anno pari al 300 percento nel primo trimestre di quest'anno, secondo un nuovo rapporto appena trapelato in rete.

Secondo IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Track, un report pubblicato pochi giorni or sono, il produttore cinese di smartphone ha riscontrato un'accoglienza “immensamente” positiva per il suo portafoglio di prodotti nella regione. Le sue varie offerte che hanno offerto prestazioni stellari ma prezzi contenuti gli hanno permesso di diventare il marchio di smartphone in più rapida crescita. Nel novembre 2020, la società si era classificata al terzo posto nella settore della telefonia mobile, superando Realme e OnePlus in un breve lasso di tempo di soli 10 mesi.

Ora, il brand ha raggiunto un altro traguardo. Solo l'anno scorso, il POCO X2 era stato lo smartphone più venduto su Flipkart, un gigante locale di e-retailer, con un segmento di prezzo compreso tra 15.000 e 20.000 INR a marzo 2020. Allo stesso modo, il suo successore, il POCO X3, è stato anche descritto come uno dei migliori smartphone nella categoria sub 20K. Questo modello ha venduto circa 500.000 unità in soli 45 giorni dal suo lancio in India. Inoltre, il marchio ha anche lanciato il POCO X3 Pro di fascia alta che si rivolge agli utenti che desiderano maggiori prestazioni ma ad un prezzo low-cost.

Anuj Sharma, Country Director, POCO India ha dichiarato:

La nostra ascesa ai primi 3 posti nello spazio online per smartphone in soli 10 mesi è stata una testimonianza dell'amore e della fiducia che abbiamo ricevuto dai nostri fan e consumatori. Questa fiducia ci ha aiutato a raggiungere un altro traguardo raggiungendo la più alta crescita tra i primi dieci marchi di smartphone nel primo trimestre del 2021. Mentre continuiamo a crescere nel mercato, miriamo a concentrarci sulla fornitura della proposta migliore e convincente, senza compromessi sulla qualità dei dispositivi, con la convinzione continua nella nostra filosofia di “Tutto ciò di cui hai bisogno e niente di cui non hai bisogno”.

